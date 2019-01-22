Андриевский: рады двум очкам, но всё смазала игра «Сибири» во втором периоде

Главный тренер новосибирской «Сибири» Александр Андриевский подвёл итоги встречи с «Амуром» (4:2).



«Рады этим двум очкам. Хорошо вошли в игру. Считаю, имели преимущество в первом периоде.



Всё смазала наша игра во втором периоде. Но отдадим должное «Амуру», который прибавил. Соперник оказывал давление, мы застревали в нашей зоне.



Переломным в матче стал четвёртый наш гол. Вовремя забили. После этого обе команды, думаю, успокоились», — рассказал тренер на пресс-конференции.

«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд, взяв верх над «Амуром»

К 15-й минуте команда гостей обеспечила себе преимущество в две шайбы, авторами которых стали Даниил Романцев и Джордан Карон. К 21-й минуте «Амур» восстановил равновесие в счёте усилиями Станислава Кацубы и Артёма Железкова. Вскоре гости вновь вышли вперёд благодаря голам Константина Алексеева и Романцева, оформившего дубль.