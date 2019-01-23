Овечкин вышел на единоличное 14-е место в списке лучших снайперов в истории

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил голевой дубль в домашнем матче против «Сан-Хосе Шаркс» (завершился 2-й период, 5:4).

Эти голы стали 641-м и 642-м в его карьере, за счёт чего россиянин обогнал Дейва Андрейчука (640) и вышел на единоличное 14-е место в списке лучших снайперов всех времён. От 13-й строчки, которую занимает Брендан Шэнахэн, Овечкина отделяет 14 шайб.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Теперь на счету Александра 55 (35+20) очков в 49 матчах текущего регулярного чемпионата. Он стал 9-м игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить не менее 35 голов в 11 сезонах.

Также Овечкин укрепил лидерство в снайперской гонке. Его ближайшими преследователями являются Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс»), Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Джефф Скиннер («Баффало Сэйбрз»), в активе которых по 30 точных бросков.