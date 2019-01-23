Овечкин оформил 23-й хет-трик в карьере и вышел на 10-е место в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (идёт 3-й период, 6:5).

23 хет-трика позволили Овечкину переместиться на 10-е место в истории НХЛ по количеству «трюков со шляпами». Он обошёл финна Теэму Селянне и сравнялся с другим финским хоккеистом Яри Курри, который до этого момента являлся рекордсменом по этому показателю среди европейцев. От 9-й строчки, которую занимает Си Деннени, Овечкина отделяет 2 хет-трика.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Теперь на счету россиянина 56 (36+20) очков в 49 матчах текущего регулярного чемпионата. Александр стал девятым игроком в истории лиги, которому удалось забросить не менее 35 голов в 11 сезонах.