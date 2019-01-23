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3 очка Хинострозы помогли «Аризоне» обыграть «Оттаву» в гостях

3 очка Хинострозы помогли «Аризоне» обыграть «Оттаву» в гостях
Хоккей / НХЛ

«Аризона Койотс» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Счёт в матче на 12-й минуте открыл форвард гостей Винсент Хиностроза. В начале второго периода «Сенаторз» восстановили равенство благодаря голу Бобби Райана, однако гости перехватили преимущество и забросили две шайбы. Отличились Хиностроза и Дерек Степан. В середине заключительного игрового отрезка Райан Дзингел одну шайбу отыграл, но на большее хозяев не хватило.

Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон отразил 30 бросков из 33. Вратарь гостей Дарси Кемпер совершил 25 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2019, среда. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
2:3
0:1, 1:2, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Хиностроза (Паник) – 11:39 (5x5), 1:1 – Райан (Дзингел, Демело) – 21:09 (5x5), 1:2 – Хиностроза (Коннотон, Чикран) – 23:31 (5x5), 1:3 – Степан (Паник, Хиностроза) – 26:25 (5x5), 2:3 – Дзингел (Дюшейн) – 47:35 (5x5)
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