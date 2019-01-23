«Вашингтон» впервые проиграл матч, в котором Овечкин оформил хет-трик

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 7:6 ОТ (2:3, 2:2, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Кэпиталз» это поражение стало шестым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который набрал 4 (3+1) балла за результативность. Для россиянина этот хет-трик стал 23-м в карьере. До игры с «Сан-Хосе» «столичные» неизменно побеждали, если Александру удавалось забить трижды.

После матча в Вашингтоне на счету Александра стало 56 (36+20) очков в 49 матчах текущего регулярного чемпионата. Он является лидером в снайперской гонке, опережая на 6 шайб ближайших преследователей: Джона Тавареса («Торонто Мэйпл Лифс»), Брейдена Пойнта («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Джеффа Скиннера («Баффало Сэйбрз»).