Овечкину осталось набрать 1 очко, чтобы стать лучшим российским бомбардиром НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вплотную подобрался к результату лучшего российского бомбардира в истории НХЛ Сергея Фёдорова.

Овечкин набрал 4 (3+1) очка в домашнем матче с «Сан-Хосе» (6:7 ОТ), и теперь на его счету 1178 (643+535) баллов за карьеру. У Фёдорова на одно очко больше, но при этом знаменитый форвард «Детройт Ред Уингз» сыграл на 196 матчей больше, чем Овечкин.

Ближайшую встречу хоккеисты «Кэпиталз» проведут 24 января в гостях против «Торонто Мэйпл Лифс», после чего у «Вашингтона» будет недельный перерыв. Стоит напомнить, что Овечкину ещё нужно будет пропустить один матч из-за дисквалификации за пропуск Матча всех звёзд.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19