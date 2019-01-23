Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Витязь» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
07:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Чикаго» по буллитам одолел «Айлендерс», у Анисимова «-1»

«Чикаго» по буллитам одолел «Айлендерс», у Анисимова «-1»
Хоккей / НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 3:2 Б в пользу хозяев. «Айлендерс» потерпели первое поражение в последних шести матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Строум и Джонатан Тэйвз. В серии буллитов свои попытки успешно реализовали Тэйвз и Патрик Кейн.

Голкипер хозяев Кэм Уорд отразил 34 броска из 36. Вратарь «Айлендерс» Робин Ленер совершил 38 сейвов.

Российский нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 9 минут 51 секунду, нанёс один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2019, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3:2
0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Фильппула – 02:19 (5x5), 1:1 – Строум (Кейн, Дебринкэт) – 26:05 (5x3), 1:2 – Барзал – 27:33 (5x5), 2:2 – Тэйвз (Дебринкэт, Строум) – 39:38 (5x4), 3:2 – Тэйвз – 65:00 ( ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент