«Чикаго» по буллитам одолел «Айлендерс», у Анисимова «-1»

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 3:2 Б в пользу хозяев. «Айлендерс» потерпели первое поражение в последних шести матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Строум и Джонатан Тэйвз. В серии буллитов свои попытки успешно реализовали Тэйвз и Патрик Кейн.

Голкипер хозяев Кэм Уорд отразил 34 броска из 36. Вратарь «Айлендерс» Робин Ленер совершил 38 сейвов.

Российский нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 9 минут 51 секунду, нанёс один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».