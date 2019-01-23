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«Калгари» в овертайме одолел «Каролину», «Эдмонтон» дома проиграл «Детройту»

«Калгари» в овертайме одолел «Каролину», «Эдмонтон» дома проиграл «Детройту»
Хоккей / НХЛ

«Калгари Флэймз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. Победную шайбу в овертайме забросил Микаэль Баклунд.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 12 минут 5 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» дома уступил «Детройт Ред Уингз» — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1). Для «Ойлерз» это поражение стало третьим кряду.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дилан Ларкин и Люк Гленденинг дважды. Голкипер «Детройта» Джимми Ховард отразил 32 броска из 34.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2019, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
3:2
1:1, 1:0, 0:1, 1:0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Чюлингтон (Хэтэуэй, Андерссон) – 01:58 (5x5), 1:1 – Хэмилтон (Макгинн, Славин) – 15:48 (5x5), 2:1 – Янковски (Баклунд, Броди) – 26:40 (4x4), 2:2 – Ахо (Терявяйнен, Уильямс) – 59:16 (6x5), 3:2 – Баклунд (Броди, Линдхольм) – 60:15 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2019, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2:3
0:0, 0:2, 2:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Ларкин (Нюквист, Бертуцци) – 24:03 (5x5), 0:2 – Гленденинг (Хельм, Атанасиу) – 30:01 (5x5), 1:2 – Драйзайтль (Чиассон, Нурс) – 44:31 (5x5), 1:3 – Гленденинг (Атанасиу, Гронек) – 46:28 (5x5), 2:3 – Беннинг (Драйзайтль, Макдэвид) – 57:34 (6x5)
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