«Калгари» в овертайме одолел «Каролину», «Эдмонтон» дома проиграл «Детройту»

«Калгари Флэймз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. Победную шайбу в овертайме забросил Микаэль Баклунд.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 12 минут 5 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» дома уступил «Детройт Ред Уингз» — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1). Для «Ойлерз» это поражение стало третьим кряду.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дилан Ларкин и Люк Гленденинг дважды. Голкипер «Детройта» Джимми Ховард отразил 32 броска из 34.