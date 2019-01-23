Дубас — о контракте Мэттьюса: хочу избежать повторения ситуации с Нюландером

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас признал, что новые контракты Остона Мэттьюса и Митчелла Марнера являются приоритетными пунктами в повестке дня клуба.

«Мы хотим избежать ситуации, в которой мы оказались с Нюландером. Мы намерены заключить долгосрочные соглашения с обоими игроками задолго до 1 июля. Так или иначе мы решим этот вопрос. Не хочу, чтобы здесь были сюрпризы. Если бы мы знали, что будет с контрактами наших игроков, как будет развиваться ситуация, это помогло бы нам подготовиться к целому ряду обстоятельств.

Но в данном случае речь идёт о крайне важных решениях для хоккеистов и их будущего. Поэтому я не хотел бы, чтобы мои слова воспринимались как попытка оказать на них дополнительное давление. От этого решения зависит судьба любого хоккеиста, который подписывает долгосрочный контракт. Это относится не только к этим двум ребятам, но и ко всем остальным.

Так было с Таваресом летом прошлого года, с остальными игроками, которых мы подписали или с кем мы продлили контракты. Конечно, мне лично так было бы проще, однако ребята должны чувствовать себя максимально комфортно, подписывая любой документ. Он должен их полностью устраивать, они должны быть к этому готовы", — цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ.