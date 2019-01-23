Провальная игра Коскинена — в видеообзоре матча «Эдмонтон» — «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома уступил «Детройт Ред Уингз» — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1). Для «Ойлерз» это поражение стало третьим кряду. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дилан Ларкин и Люк Гленденинг дважды. Голкипер «Детройта» Джимми Ховард отразил 32 броска из 34.

Крайне неудачную игру провёл голкипер «Эдмонтона» Микко Коскинен. Финский вратарь проводил первую игру после подписания трёхлетнего контракта с «Ойлерз». 30-летний игрок поставил подпись под контрактом сроком на три года и общую сумму $ 13,5 млн. Его средняя заработная плата составит $ 4,5 млн в год. Соглашение было подписано 22 января.

Обзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».