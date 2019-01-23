Овечкин — 3-й игрок в истории с 400 голами в равных составах за 14 сезонов в НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 7:6 ОТ (2:3, 2:2, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Кэпиталз» это поражение стало шестым кряду.

В составе «Вашингтона» самым результативным стал Александр Овечкин, на счету которого хет-трик и передача. Российский форвард достиг отметки в 400 голов за карьеру в равных составах, став третьим игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение за 14 сезонов в лиге. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (531), второе место занимает Марсель Дионн (423).

Россиянин провёл на льду 20 минут 28 секунд, нанёс пять бросков и закончил матч с показателем полезности «-1». Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) балла, Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился.