Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Главной звездой дня стал нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл, оформивший хет-трик и сделавший одну результативную передачу в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (7:6 ОТ). 25-летний нападающий стал первым игроком в истории «Шаркс», завершившим хет-трик голом в овертайме.

Второй звездой признан капитан «столичной» команды Александр Овечкин, также набравший 4 (3+1) очка. Он вплотную подобрался к результату лучшего российского бомбардира в истории НХЛ Сергея Фёдорова.

Замкнул тройку лучших форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн, оформивший дубль. Канадский нападающий отличился за одну секунду до конца третьего периода и перевёл игру в овертайм.