Дебур — об игре с «Вашингтоном»: похоже, Матч звёзд начался на пять дней раньше

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур поделился эмоциями после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз». «Акулы» спасли игру за одну секунду до конца основного времени, а затем победили в овертайме (7:6 ОТ).

«Это был дикий матч. Похоже, что «Олл стар гейм» начался на пять дней раньше, этакая версия Матча всех звёзд для Восточной конференции. Даже не знаю, что ещё сказать. Мы принимаем эту победу. Нам очень нужны были очки, но я уверен, что соперник говорит то же самое», — сказал Дебур на послематчевой пресс-конференции.

Форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл оформил хет-трик, который стал для чеха третьим за карьеру в НХЛ и вторым – в этом месяце. Кроме того, 25-летний нападающий стал первым игроком в истории «Шаркс», завершившим хет-трик голом в овертайме.