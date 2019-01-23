Рирден: «Вашингтону» снова преподнесли тяжёлый урок. Это неприемлемо

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». «Столичные» пропустили гол за одну секунду до конца основного времени, а затем уступили в овертайме (6:7 ОТ).

«Это был не хоккей „Кэпиталз“. Мы пытались сразиться в перестрелке с командой, у которой есть такая огневая мощь. Сегодня нам снова преподнесли тяжёлый урок. Это неприемлемо. Такая игра не принесёт результата в долгосрочной перспективе», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» проиграл шесть матчей регулярного чемпионата подряд впервые с сезона-2013/14. В январе 2014 года серия поражений «Кэпиталз» составила семь матчей (13.01.2014 — 25.01.2014).

Трижды за последние четыре игры подопечные Рирдена пропустили не менее семи шайб. На этом отрезке «Вашингтон» был разгромлен «Нэшвилл Предаторз» (2:7), а также проиграл «Чикаго Блэкхоукс» (5:8). За последние четыре матча «столичный» коллектив пропустил 24 шайбы, а соотношение шайб на шестиматчевом отрезке составляет 15:30.