Московское «Динамо» назвало срок восстановления Вячеслава Кулёмина

Форвард московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин внесён в список травмированных, информирует официальный сайт клуба. Срок восстановления хоккеиста займёт около пяти недель.

Ранее «Чемпионат» сообщал о характере травмы нападающего. Кулёмин сломал ногу в игре регулярного чемпионата с череповецкой «Северсталью» (1:2 ОТ).

В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 28-летний хоккеист принял участие в 41 встрече, сумев записать на свой счёт 7 (3+4) баллов при показателе полезности «–2» и 24 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 13 с половиной минут за матч.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19