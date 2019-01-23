Андрей Кутейкин и Зият Пайгин внесены в список травмированных КХЛ

Защитник «Спартака» Андрей Кутейкин помещён в список травмированных до 1 февраля, сообщается в пресс-релизе Континентальной хоккейной лиги.

В этом сезоне 34-летний защитник забросил 6 шайб и сделал 14 результативных передач в 51 матче регулярного чемпионата при показателе полезности "+7" и 18 штрафных минутах. Таким образом, Кутейкин не сможет помочь красно-белым в играх с «Северсталью» и московским «Динамо».

Также в список травмированных внесён защитник «Сочи» Зият Пайгин. 23-летний игрок пополнил состав «леопардов» по ходу сезона. В «Локомотиве» он отметился одной голевой передачей в восьми матчах «регулярки» КХЛ. В составе «Сочи» сыграл 14 матчей и набрал 9 (2+7) очков. Зият помещён в лазарет до 26 января и не поможет команде Сергея Зубова в игре с «Нефтехимиком».

Также московское «Динамо» до конца регулярного чемпионата не сможет рассчитывать на Вячеслава Кулёмина.