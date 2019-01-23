Брат Артёма Манукяна продолжит карьеру в «Донбассе»

Донецкий «Донбасс» заключил контракт с российским нападающим Тиграном Манукяном, информирует официальный сайт клуба. Тигран является братом нападающего «Авангарда» Артёма Манукяна.

Нынешний сезон 21-летний форвард начинал в ангарском «Ермаке», после чего перешёл в «Сарыарку», за которую уже выступал в сезонах-2015/16 и 2016/17. Всего в ВХЛ Манукян провёл 62 матча, в которых набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности "-4".

Воспитанник омского «Авангарда» прошёл в клубной структуре путь от «Омских Ястребов» до основной команды КХЛ. Форвард выступал в составе «Авангарда» и «Адмирала», провёл 44 матча и отметился 1 заброшенной шайбой.

В 2014 году Тигран Манукян был выбран «Авангардом» на драфте КХЛ в первом раунде под 13-м номером.