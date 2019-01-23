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Тренер «Ак Барса»: нужно дать Малыхину игровое время, Зарипов готовится по плану

Тренер «Ак Барса»: нужно дать Малыхину игровое время, Зарипов готовится по плану
Хоккей / КХЛ

Старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов перед матчем регулярного чемпионата с «Йокеритом» рассказал об изменениях в составе и назвал сильные стороны будущего соперника.

«Мы готовимся к каждой игре, все матчи для нас важны, игра за игрой. Нам нужно постараться выиграть сегодняшнюю встречу. А на турнирную таблицу будем смотреть после заключительной игры регулярного чемпионата. «Йокерит» — очень опытная и мастеровитая команда с хорошими исполнителями. Они хорошо двигаются, бьются, мощные ребята физически. Нам нужно быть готовыми к силовой борьбе с их стороны и самим обязательно выигрывать единоборства.

Свитов и Зарипов готовятся по другому плану, дали им немного отдохнуть. Ребята возвращаются в состав, нам нужно и этим ребятам дать поиграть. В частности, Федя Малыхин выздоровел, ему нужно дать игровое время, потому что он много пропустил. Антон Ландер также не играл. Поэтому всё идёт по плану», — цитирует Смирнова официальный сайт «Ак Барса».

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