А. Васильев: чувствую, что созрел для Высшей лиги, уже засиделся в МХЛ

Нападающий команды дивизиона Тарасова на Матче звёзд КХЛ, лучший бомбардир МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) Антон Васильев поделился впечатлениями от прошедшего в Казани мероприятия, а также заявил, что готов выступать в Высшей лиге.

«Прошедший в Казани хоккейный праздник стал одним из самых запоминающихся мероприятий в моей карьере. Хорошо съездил, получилось интересно. Понаблюдал за всем со стороны, сам принял участие. Общался со всеми ребятами из своей команды, смеялись, веселились. В общем, познакомился с более опытными партнёрами. В раздевалке сидел рядом с Сашей Елесиным и Кириллом Капризовым. Тренеры Игорь Никитин и Евгения Головина активно нам подсказывали, что и как делать, объясняли тактику.

Теперь возвращаемся к рабочим моментам, впереди в МХЛ у нас много важных матчей. Активно готовимся. Хотел бы поиграть в Высшей лиге? Конечно, хотел бы. Чувствую, что давно созрел для этого. Знаю, что к моим представителям обращались клубы КХЛ, рассматривавшие меня как «лимитчика». Но права на меня принадлежат Питеру. Я уже засиделся в МХЛ, поэтому был бы рад переводу в «Вышку». Тем более опыт выступлений там у меня уже есть», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне Молодёжной хоккейной лиги Васильев сыграл 43 матча, набрав 66 (30+36) очков при показателе полезности «+27». В Высшей лиге форвард сыграл восемь матчей, набрав в них 2 (1+1) очка. Показатель полезности – «+2».