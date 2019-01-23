Коларж: впервые в карьере столкнулся с такой эпидемией травм, как в «Амуре»

Защитник «Амура» Ян Коларж поделился мнением о большом количестве травм в хабаровском клубе в этом сезоне.

«К счастью, двухмесячное восстановление завершилось, смог представить «Амур» на Звёздном матче в Казани, провёл в Хабаровске две тренировки с неиграющим составом и одну – с играющим. Надеюсь, что в четверг с «Авангардом» смогу выйти.



Вообще же, сейчас в «Амуре» каждый игрок на счету. Честно скажу, впервые в своей карьере столкнулся с такой эпидемией травм – особенно в линии обороны, в которой у нас в этом сезоне уцелели один-два игрока. В такой ситуации получили шансы проявить себя многие молодые хоккеисты. Но КХЛ – это не молодёжная, а очень серьёзная лига, поэтому, наверное, «Амуру» трудно было избежать спада.



Летняя «предсезонка»? Если бы повреждения были мышечными, то, наверное, возникли бы вопросы. Но у нас, если не ошибаюсь, пять-шесть переломов плюс несколько сотрясений мозга. Это стечение обстоятельств. Можно сказать, злой рок», — цитирует Коларжа Russia-Hockey.