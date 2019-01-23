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Дубас: Нюландер честен по отношению к себе. Ему тяжело догонять остальных

Дубас: Нюландер честен по отношению к себе. Ему тяжело догонять остальных
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас поделился мнением об игре нападающего Вильяма Нюландера.

«Он честен по отношению к себе. Он много пропустил, его не было в тренировочном лагере, потом два месяца он не играл. После такого тяжело догонять остальных. Мы говорили, что ему потребуется время, чтобы снова выйти на свой уровень. Нам надо проявить терпение, а он должен следовать плану работы, что он и делает. Он много трудится. Я уверен, что с ним всё будет хорошо. Он замечательный человек. Возможно, ему потребуется больше времени, чем хотелось бы, но он справится, а мы с радостью ему поможем», — цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ.

В 20 матчах нынешнего сезона форвард набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности "-9". Его текущая безголевая серия достигла восьми игр.

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