Дебур: если Матч звёзд может навредить Карлссону, никто не решится на такой шаг

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон вернулся в Сан-Хосе для медицинского обследования из-за травмы, информирует официальный сайт НХЛ. Шведский защитник может пропустить Звёздный уик-энд, который пройдёт в Сан-Хосе 26-27 января.

«Он вернулся в Калифорнию, чтобы встретиться с врачами. Пока мы не знаем, каков будет их вердикт. Всё будет зависеть от результатов обследования. Я знаю, что он хочет играть. Если будет возможность принять участие в этой игре, не усугубив травму, он сыграет.



Решение примет он сам и врачи. Главное, чтобы он не усугубил ситуацию. Он хочет играть. И клуб хочет, чтобы он играл в Матче звёзд. Но если участие в этом проекте может принести ему вред, никто в здравом уме не решится на такой шаг. Всё очень просто», – сказал главный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур.