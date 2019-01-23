Вайсфельд: с Евротурами, без потолка зарплат и драфта КХЛ не станет сильнее

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд ответил на вопрос, как повысить конкуренцию в КХЛ.

«Конкуренцию нужно повышать вне зависимости от количества игр. А в увеличении числа матчей я не вижу ничего плохого, ведь болельщики могут чаще смотреть на любимую команду. При обсуждении этой темы нужно понимать, чего хочет лига. Если есть задача сделать сильную лигу – это одно. Если готовиться к Олимпиаде — это другое. Если мы хотим получить сильную, конкурентноспособную в маркетинговом плане лигу, надо отказаться от Евротуров и других международных соревнований посреди сезона и собирать сборную за три дня до чемпионата мира. Или же мы будем готовить сборную за два месяца до начала турнира. Речь не о том, что одно — плохо, другое — хорошо, речь о том, какие цели мы преследуем

Например, НХЛ принимает очень непопулярные решения, отказываясь от Кубка мира и Олимпиады, потому что коммерческую составляющую они ставят во главу угла, а остальное им неважно. Надо понимать, что мы хотим сделать? Если создать сильную лигу, нужно, во-первых, больше матчей, во-вторых, расписание должно быть ритмичным, и в-третьих, нужно разработать механизмы, которые регулируют уровень команд, — потолок зарплат, драфт и так далее», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.