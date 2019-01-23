Скудра: двухочковая система эффективна, когда клубы идут ровно, в КХЛ этого нет

Известный тренер Петерис Скудра поделился мнением о двухочковой системе проведения соревнований в условиях Континентальной хоккейной лиги.

«Дело в том, что есть три-четыре клуба, которые начали сезон слабо, а теперь не могут догнать остальных. При всех плюсах двухочоковой системы надо понимать, что если ты провалил старт, то уже не догонишь верхушку. Когда команды идут ровно, то система эффективна, но в КХЛ этого нет. Немногие ожидали, что та же «Сибирь» буквально завалит старт «регулярки». Не впечатлил «Амур», тот же «Куньлунь», на который не распространяется лимит на легионеров, должен играть намного качественнее, нежели сейчас. На Западе всё изначально было понятно со «Слованом». Именно поэтому у нас и нет ожесточённой борьбы за топ-8, ведь некоторые команды отпадают уже на старте», — сказал Скудра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.