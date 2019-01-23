Серавалли: всё ещё поражён, как Чиарелли дали подписать контракт с Коскиненом

Известный хоккейный журналист Фрэнк Серавалли прокомментировал решение «Эдмонтон Ойлерз» освободить Питера Чиарелли с должности генерального менеджера на следующий день после заключения им крупного контракта. Вчера, 22 января, Чиарелли заключил контракт с голкипером Микко Коскиненом сроком на три года и общую сумму $ 13,5 млн. Его средняя заработная плата составит $ 4,5 млн в год.

«Всё ещё поражён, как «Эдмонтон» позволил Чиарелли зарегистрировать контракт Коскинена. Средняя зарплата по этому соглашению превосходит среднюю зарплату элитного защитника команды Оскара Клёфбома. Это ведь не незначительная сделка. При этом всё произошло менее чем за 30 часов до увольнения Чиарелли», — написал Серавалли в своём «твиттере».

Чиарелли был назначен на свою должность 25 апреля 2015 года. За время его правления «нефтяники» дважды не сумели пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли (сезоны-2015/16, 2017/18). Лучшим достижением «Эдмонтона» стал выход в полуфинал Западной конференции в сезоне-2016/17. В том сезоне «нефтяники» под руководством Тодда Маклеллана проиграли «Анахайм Дакс» (3-4). Сегодня, 23 января, после поражения в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:3) Чиарелли был уведомлён о своей отставке.