Вышински: теперь мы не увидим, как Чиарелли облажался бы с обменом Пульюярви

Журналист ESPN Грег Вышински поделился мнением на счёт отставки генерального менеджера «Эдмонтон Ойлерз» Питера Чиарелли.

«Очень жаль, что «Ойлерз» уволили Чиарелли до обмена Ессе Пульюярви. Теперь мы не увидим, как он облажался бы и с этой сделкой», — написал Вышински в своём «твиттере».

Чиарелли был назначен на эту должность 25 апреля 2015 года. За время его правления «нефтяники» дважды не сумели пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли (сезоны-2015/16, 2017/18). Лучшим достижением «Эдмонтона» стал выход в полуфинал Западной конференции в сезоне-2016/17. В том сезоне «нефтяники» под руководством Тодда Маклеллана проиграли «Анахайм Дакс» (3-4).

Временно исполняющим обязанности генменеджера назначен Кит Гретцки.