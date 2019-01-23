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Песня, которую Майоне исполнил на мастер-шоу, играла на матче в Риге

Песня, которую Майоне исполнил на мастер-шоу, играла на матче в Риге
Хоккей / КХЛ

Рижское «Динамо» обыграло «Слован» со счётом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во время одной из пауз, когда арбитры просматривали видео, на арене в столице Латвии прозвучала песня Ho Hey группы Lumineers. Именно эту композицию исполнил под гитару защитник рижан Мэтью Майоне во время Матча звёзд, который прошёл в Казани.

Посмотреть видео также можно на странице КХЛ в «Твиттере».

В этом сезоне 28-летний Майоне провёл 47 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 10 заброшенных шайб и 28 результативных передач при показателе полезности «-12» и 18 минутах штрафного времени.

Рижский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 50 очков в 51 матче.

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