Ожиганов: не до конца понимал, что меня ждёт в НХЛ

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Игорь Ожиганов рассказал, с какими эмоциями перебрался за океан.



«Конечно, ждал чего-то, но пока мы не начали играть, не до конца понимал, что меня ждёт в этой лиге. Поэтому изначально был готов ко всему. Конечно, волновался перед дебютом. И до матча волновался, и после него. Пока не знаешь, как именно действует команда, не знаешь игроков, здесь каждая игра — волнительный опыт», — приводит слова Ожиганова официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне 26-летний россиянин провёл 41 матч в регулярном чемпионате. На его счету три результативных броска и четыре голевые передачи при показателе полезности «+1» и 12 минутах штрафного времени. До переезда в Северную Америку Ожиганов защищал цвета ЦСКА.