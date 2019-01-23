Кузнецов — об Овечкине: мы не до конца понимаем, какого калибра этот игрок

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о форварде столичной команды Александре Овечкине.



Капитан «Вашингтона» близок к тому, чтобы стать самым результативным российским хоккеистом в НХЛ. Он отстаёт всего на одно очко от Сергея Фёдорова, возглавляющего список. Александр может выйти в лидеры по итогам предстоящей игры с «Торонто Мэйпл Лифс».



«Быть самым результативным российским хоккеистом в НХЛ – огромное достижение. Я горжусь тем, что выступаю в одной команде с Овечкиным и что мы делим одну раздевалку. Возможно, сейчас мы не до конца понимаем, какого калибра игрок выступает за «Вашингтон» в качестве капитана. Когда он станет старше, мы, вероятно, сочтём его довольно хорошим хоккеистом», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Овечкин не стал прикрываться хет-триком. Команда проиграла из-за его потерь Капитан «Вашингтона» хотел покер, а получил две голевые потери.