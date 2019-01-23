«Спартак» – «Северсталь»: Доминик Фурх снова отсутствует в составе гостей

Стали известны составы на матч «Спартака» и «Северстали», который состоится сегодня, 23 января, на «ЦСКА-Арене», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск. В заявке гостей второй матч подряд отсутствует основной вратарь команды Доминик Фурх.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Кулик – Гришин, Трунёв – Максвелл – Даугавиньш;
Дыбленко – Григорьев, Фёдоров – Зубов – Талалуев;
Калинин – Гончаров, Лещенко – Ганзл – Никонцев;
Осипов, Карсумс – Злобин – Цыплаков, Круженков.
«Северсталь»:
Коробов (Артамкин);
Кинрейд – Сизов, Монахов – Якимов – Лапенков;
Лекомцев – Глазков, Вовченко – Трубачёв – Гераськин;
Мегалинский – Хохлов, Марковин – Кодола – Петунин;
Кудако – Кулда, Грачёв – Бодров – Захарчук.
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