«Сочи» — «Нефтехимик»: Пётр Кочетков займёт место в воротах хозяев

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата с участием ХК «Сочи» и «Нефтехимика». Игра, которая пройдёт на юге России, начнётся в 19:30 мск.



В составе хозяев с первых минут появится голкипер Пётр Кочетков, завоевавший бронзовую медаль на молодёжном чемпионате мира, проходившем в Канаде.



«Сочи»:



Кочетков (Шикин);

Йокипакка — Ю. Александров, О’Делл — Росен — Бочаров;

Воробьёв — Будкин, Бакош — Коллинз — Мосалёв;

Д. Александров — Рыков, Архипов — Калетник — Шмелёв;

Акмальдинов — Рахимуллин — Жилин, Алтыбармакян, Томилин.

«Нефтехимик»:



Ежов (Коротаев);

Волгин – Мусин, Галимов — Нестрашил — Порядин;

Брынцев – Полашек, Авцин — Руохомаа — Няттинен;

Тимашов – Шарипзянов, Подшендялов — Куликов — Хайруллин;

Семёнов, Шиксатдаров — Шарифьянов — Падакин; Бикмуллин.