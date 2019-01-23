«Сочи» — «Нефтехимик»: Пётр Кочетков займёт место в воротах хозяев

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата с участием ХК «Сочи» и «Нефтехимика». Игра, которая пройдёт на юге России, начнётся в 19:30 мск.
В составе хозяев с первых минут появится голкипер Пётр Кочетков, завоевавший бронзовую медаль на молодёжном чемпионате мира, проходившем в Канаде.
«Сочи»:
Кочетков (Шикин);
Йокипакка — Ю. Александров, О’Делл — Росен — Бочаров;
Воробьёв — Будкин, Бакош — Коллинз — Мосалёв;
Д. Александров — Рыков, Архипов — Калетник — Шмелёв;
Акмальдинов — Рахимуллин — Жилин, Алтыбармакян, Томилин.
«Нефтехимик»:
Ежов (Коротаев);
Волгин – Мусин, Галимов — Нестрашил — Порядин;
Брынцев – Полашек, Авцин — Руохомаа — Няттинен;
Тимашов – Шарипзянов, Подшендялов — Куликов — Хайруллин;
Семёнов, Шиксатдаров — Шарифьянов — Падакин; Бикмуллин.