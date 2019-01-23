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Овечкин: Фёдоров — легенда, будет приятно превзойти его достижение

Овечкин: Фёдоров — легенда, будет приятно превзойти его достижение
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился точкой зрения по поводу достижения Сергея Фёдорова, которое он может превзойти в ближайшем матче.

Капитан «столичных» близок к тому, чтобы стать самым результативным российским хоккеистом в НХЛ, его отставание от Фёдорова исчисляется одним результативным баллом.

«Это будет исторический момент для меня, для всех игроков из России. Фёдоров — настоящая легенда, поэтому будет приятно превзойти его достижение. Когда Сергей выступал за «Вашингтон», мне удалось многому научиться. Я узнал, как правильно готовиться к матчам, как забывать позитивные и негативные эпизоды. Всегда нужно двигаться вперёд. У нас прекрасные отношения, мы являемся близкими друзьями. Я очень рад, что среди моих друзей присутствует такой человек», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Овечкину осталось набрать 1 очко, чтобы стать лучшим российским бомбардиром НХЛ
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