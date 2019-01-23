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«Витязь» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
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Арбитр матча «Витязь» — «Торпедо» Одиньш покинул площадку на носилках

Арбитр матча «Витязь» — «Торпедо» Одиньш покинул площадку на носилках
Хоккей / КХЛ

Главный арбитр матча «Витязь» — «Торпедо» Эдуард Одиньш получил травму на третьей минуте встречи.

Судья отправился в раздевалку с помощью врачей — игра была продолжена с одним главным арбитром. Нападающий «Торпедо» Данил Веряев попал под удар клюшкой форварда подмосковной команды Миро Аалтонена и въехал в арбитра. Одиньш покинул площадку на носилках, держась за ногу.

По ходу первого периода подопечные Дэвида Немировски обыгрывают соперника со счётом 1:0 — автором единственной заброшенной шайбы стал Михаил Варнаков.

«Витязь» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, подмосковная команда набрала 54 очка в 50 матчах. На счету «автозаводцев» 53 очка в 51 матче, команда занимает седьмое место на Востоке.

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