Арбитр матча «Витязь» — «Торпедо» Одиньш покинул площадку на носилках

Главный арбитр матча «Витязь» — «Торпедо» Эдуард Одиньш получил травму на третьей минуте встречи.



Судья отправился в раздевалку с помощью врачей — игра была продолжена с одним главным арбитром. Нападающий «Торпедо» Данил Веряев попал под удар клюшкой форварда подмосковной команды Миро Аалтонена и въехал в арбитра. Одиньш покинул площадку на носилках, держась за ногу.

По ходу первого периода подопечные Дэвида Немировски обыгрывают соперника со счётом 1:0 — автором единственной заброшенной шайбы стал Михаил Варнаков.

«Витязь» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, подмосковная команда набрала 54 очка в 50 матчах. На счету «автозаводцев» 53 очка в 51 матче, команда занимает седьмое место на Востоке.