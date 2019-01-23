«Эдмонтон» уволил генменеджера Чиарелли в ходе матча с «Детройтом»

Питер Чиарелли был отправлен в отставку с поста генерального менеджера «Эдмонтон Ойлерз» в ходе матча с «Детройт Ред Уингз», сообщает журналист Крис Джонстон со ссылкой на управляющего директора «нефтяников» Боба Николсона. Специалиста освободили от занимаемой должности во время второго перерыва и дали возможность спокойно покинуть арену.



Чиарелли был назначен на эту должность 25 апреля 2015 года. За время его правления «нефтяники» дважды не сумели пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли (сезоны 2015/16, 2017/18). Лучшим достижением «Эдмонтона» стал выход в полуфинал Западной конференции в сезоне-2016/17. В том сезоне «нефтяники» под руководством Тодда Маклеллана проиграли «Анахайм Дакс» (3-4).



До работы в «Эдмонтоне» Чиарелли занимал должность генерального менеджера «Бостон Брюинз». Чиарелли был уволен из «Бостона» сразу после окончания регулярного чемпионата НХЛ за то, что «медведи» не сумели пробиться в плей-офф.

«Эдмонтон» уволил Чиарелли. За четыре года он наделал много глупостей Шлейф ошибок и ужасных решений тянется за генеральным менеджером ещё с «Бостона».