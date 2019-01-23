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С. Фёдоров: очень рад, что Овечкин взял что-то из моей игры

С. Фёдоров: очень рад, что Овечкин взял что-то из моей игры
Хоккей / НХЛ

Известный форвард Сергей Фёдоров вспомнил совместный опыт игры с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Когда я пополнил ряды «Вашингтона», то осознавал свою роль дядьки-наставника, консультанта. Мне необходимо было задать молодым ребятам правильное направление, чтобы у них появилась возможность завоевать Кубок Стэнли. Очень рад, что Овечкин взял что-то из моей игры. Он сделал правильные выводы из нашего совместного опыта, и это помогло ему достичь таких результатов. Надеюсь, что смог оказать ему помощь», — приводит слова Фёдорова официальный сайт НХЛ.

Овечкин близок к тому, чтобы превзойти достижение Фёдорова, являющегося самым результативным российским хоккеистом в НХЛ. Отставание капитана столичной команды исчисляется всего одним результативным баллом.

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