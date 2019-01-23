Полиция Торонто разыскивает два украденных чемпионских перстня НХЛ

Полиция Торонто сообщила о пропаже двух чемпионских перстней, посвящённых победе в Кубке Стэнли, информирует TSN.



Кольца были украдены из дома в западной части города. Злоумышленники совершили проникновение со взломом и похитили перстни. Следователи утверждают, что кольца посвящены победе «Питтсбург Пингвинз» в Кубке Стэнли 2017 года.



Один из перстней принадлежал мужчине. Кольцо было серебристого цвета с выгравированным логотипом клуба и Национальной хоккейной лиги, а также с номером «24». Второй перстень, принадлежавший женщине, также был серебристого цвета с логотипами «Питтсбурга» и НХЛ.



В финальной серии Кубка Стэнли — 2017 «пингвины» переиграли «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4-2. Годом ранее команда Майка Салливана с таким же счётом обыграла «Сан-Хосе Шаркс».