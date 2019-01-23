«Нефтехимик» обыграл «Сочи» и одержал вторую победу подряд

ХК «Сочи» встречался с «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге. Игра прошла на площадке «леопардов» и закончилась со счётом 0:1.



Первые два периода не порадовали болельщиков результативными бросками, а счёт был открыт в начале третьего периода. Микаэль Руохомаа поразил ворота Петра Кочеткова и вывел гостей вперёд. Этот счёт сохранился вплоть до финальной сирены.



«Нефтехимик» одержал вторую победу подряд, «Сочи» потерпел четвёртое поражение в последних пяти встречах. 27 января подопечные Сергея Зубова будут гостить у «Локомотива», «волки» 25-го числа нынешнего месяца примут на своей площадке «Автомобилист».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.