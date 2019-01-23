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«Нефтехимик» обыграл «Сочи» и одержал вторую победу подряд

«Нефтехимик» обыграл «Сочи» и одержал вторую победу подряд
Хоккей / КХЛ

ХК «Сочи» встречался с «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге. Игра прошла на площадке «леопардов» и закончилась со счётом 0:1.

Первые два периода не порадовали болельщиков результативными бросками, а счёт был открыт в начале третьего периода. Микаэль Руохомаа поразил ворота Петра Кочеткова и вывел гостей вперёд. Этот счёт сохранился вплоть до финальной сирены.

«Нефтехимик» одержал вторую победу подряд, «Сочи» потерпел четвёртое поражение в последних пяти встречах. 27 января подопечные Сергея Зубова будут гостить у «Локомотива», «волки» 25-го числа нынешнего месяца примут на своей площадке «Автомобилист».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2019, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
0:1
0:0, 0:0, 0:1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Руохомаа (Няттинен) – 43:50 (5x5)
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