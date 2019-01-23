У арбитра Одиньша диагностирован закрытый перелом обеих костей левой голени

Главный арбитр Эдуард Одиньш получил травму на 3-й минуте матча «Витязь» — «Торпедо» и не смог продолжить игру.

Судья отправился в раздевалку с помощью врачей — игра была продолжена с одним главным арбитром. Нападающий «Торпедо» Данил Веряев попал под удар клюшкой форварда подмосковной команды Миро Аалтонена и въехал в арбитра. Одиньш покинул площадку на носилках, держась за ногу.

По информации официального сайта Континентальной хоккейной лиги, судья на «скорой помощи» был доставлен в больницу города Подольска Московской области, где после обследования ему был диагностирован закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением.



Континентальная хоккейная лига желает одному из самых опытных судей скорейшего восстановления и возвращения на лёд.