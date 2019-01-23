«Ак Барс» прервал серию из трёх поражений, переиграв на выезде «Йокерит»

«Ак Барс» переиграл «Йокерит» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Хельсинки.



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Хозяева открыли счёт на 14-й минуте, результативным броском отметился Никлас Йенсен. В концовке первого игрового отрезка казанский клуб сумел не только восстановить равновесие, но и выйти вперёд благодаря голам Станислава Галиева и Антона Ландера. Во втором периоде преимущество команды Зинэтулы Билялетдинова укрепил Алексей Потапов, забросивший шайбу в меньшинстве. Пекка Йормакка отыграл одну шайбу в третьем периоде, но на большее хозяев не хватило.

«Ак Барс» прервал серию из трёх поражений, «Йокерит» потерпел второе поражение кряду.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.