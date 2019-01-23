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«Ак Барс» прервал серию из трёх поражений, переиграв на выезде «Йокерит»

«Ак Барс» прервал серию из трёх поражений, переиграв на выезде «Йокерит»
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» переиграл «Йокерит» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Хельсинки.

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Хозяева открыли счёт на 14-й минуте, результативным броском отметился Никлас Йенсен. В концовке первого игрового отрезка казанский клуб сумел не только восстановить равновесие, но и выйти вперёд благодаря голам Станислава Галиева и Антона Ландера. Во втором периоде преимущество команды Зинэтулы Билялетдинова укрепил Алексей Потапов, забросивший шайбу в меньшинстве. Пекка Йормакка отыграл одну шайбу в третьем периоде, но на большее хозяев не хватило.

«Ак Барс» прервал серию из трёх поражений, «Йокерит» потерпел второе поражение кряду.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2019, среда. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
2:3
1:2, 0:1, 1:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Йенсен (Маннинен, Мозес) – 13:49 (5x5), 1:1 – Галиев (Постма) – 19:33 (5x5), 1:2 – Ландер (Секач, Яруллин) – 19:46 (5x5), 1:3 – Потапов – 33:31 (4x5), 2:3 – Йормакка (Весалайнен, Грант) – 40:58 (5x4)
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