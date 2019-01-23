«Торпедо» разгромило «Витязь», забросив шесть шайб

«Торпедо» обыграло «Витязь» со счётом 6:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Подольске.



Уже на 3-й минуте главный арбитр встречи Эдуард Одиньш покинул площадку на носилках после столкновения с форвардом «автозаводцев» Данилом Веряевым. Спустя пять минут Михаил Варнаков открыл счёт, а во втором периоде преимущество команды Дэвида Немировски укрепили Кирилл Ураков и Эндрю Кэлофф. В заключительной двадцатиминутке точными бросками отметились Кэлофф, Варнаков и Илья Назаревич, установивший окончательный счёт на табло.



25 января «Витязь» примет на своей площадке «Северсталь», а «Торпедо» в этот же день сыграет на выезде с «Йокеритом».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.