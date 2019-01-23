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«Торпедо» разгромило «Витязь», забросив шесть шайб

«Торпедо» разгромило «Витязь», забросив шесть шайб
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» обыграло «Витязь» со счётом 6:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Подольске.

Уже на 3-й минуте главный арбитр встречи Эдуард Одиньш покинул площадку на носилках после столкновения с форвардом «автозаводцев» Данилом Веряевым. Спустя пять минут Михаил Варнаков открыл счёт, а во втором периоде преимущество команды Дэвида Немировски укрепили Кирилл Ураков и Эндрю Кэлофф. В заключительной двадцатиминутке точными бросками отметились Кэлофф, Варнаков и Илья Назаревич, установивший окончательный счёт на табло.

25 января «Витязь» примет на своей площадке «Северсталь», а «Торпедо» в этот же день сыграет на выезде с «Йокеритом».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2019, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
0:6
0:1, 0:2, 0:3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Варнаков (Назаревич, Ураков) – 08:52 (5x5), 0:2 – Ураков – 28:04 (5x5), 0:3 – Кэлоф (Варнаков, Боди) – 36:33 (5x5), 0:4 – Кэлоф (Варнаков, Мили) – 40:25 (5x5), 0:5 – Варнаков (Мили, Кэлоф) – 51:30 (5x3), 0:6 – Назаревич (Баранцев, Шенфельд) – 52:52 (5x4)
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