Анисимов: травма Одиньша — несчастный случай, у игрока не было никакого умысла

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал серьёзную травму арбитра Эдуарда Одиньша в матче «Витязь» — «Торпедо». У Одиньша диагностирован перелом обеих костей левой голени со смещением.

Судья отправился в раздевалку с помощью врачей — игра была продолжена с одним главным арбитром. Нападающий «Торпедо» Данил Веряев попал под удар клюшкой форварда подмосковной команды Миро Аалтонена и въехал в арбитра. Одиньш покинул площадку на носилках, держась за ногу.

«Я присутствовал на игре и сейчас нахожусь рядом с Эдуардом. В скором времени он будет перевезён в Москву. Одиньш получил тяжёлую травму после игрового эпизода и столкновения с одним из игроков, в действиях которого не было никакого умысла, это несчастный случай. Одиньш мужественно переносит серьёзнейшую травму и, уверен, вернётся в строй. Судейский корпус КХЛ, коллеги — все мы сейчас с Эдуардом и сделаем всё, чтобы его выздоровление было максимально быстрым», — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.