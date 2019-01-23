Уланов: Карсумс — поигравший хоккеист, никто его носом в ошибки не тыкал

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги домашнего матча с «Северсталью» (4:3).

«После второго забитого гола начали вальяжничать, привезли много потерь, Соперник использовал наши ошибки. Пришлось возвращаться в игру, сегодня была одна из тех игр, когда болельщики сидели на краю своих кресел. «Северсталь» мобильно играла в нашей зоне, пару раз мы теряли их защитников. Тем не менее проявили характер и сумели вернуться в игру. Сегодня было всё — и играли на рояле, и таскали его. Беспалов хорошо вошёл в игру и опять нас подтащил. Гудачек не пал духом, поддерживал команду на лавке.

Мы воспитывали Карсумса отправлением в запас? Человек в таком возрасте, довольно уже поигравший. Он знает свои ошибки. Конечно, носом мы его не тыкали. Он всё переосмыслил, вышел сегодня и уверенно сыграл. По игре с «Северсталью» к нему претензий нет», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.