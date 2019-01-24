Воздушный поцелуй от айс-гёрл и игроки-привидения. Лучшие фото победы «Спартака»

23 января в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Северсталь» потерпела поражение в матче со «Спартаком» и прервала серию из семи побед. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу красно-белых.

К 12-й минуте московский клуб выигрывал со счётом 2:0 после точных бросков Максима Цыплакова и Антона Злобина. К концу периода клуб из Череповца сумел не только сравнять счёт, но и выйти вперёд — результативными бросками отметились Юрий Трубачёв, Герман Ткачёв и Дмитрий Марковин. В результате голкипер красно-белых Юлиус Гудачек уступил место в воротах Никите Беспалову. Во втором периоде ворота гостей поразили Мартиньш Карсумс и Александр Осипов.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.