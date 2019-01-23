Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о матче со «Спартаком» (3:4).
«Провалили начало. Но считаю, что сами выкарабкались. Отрезок во втором периоде и быстрые два гола всё решили. Жаль, что не сравняли счёт, но играли, я считаю, нормально. Что с Фурхом? Мы дали ему отдохнуть, скажем так. Пограничная ситуация, не стали рисковать, потому что ещё десять игр. Ну и проверили ближайший резерв. В следующей игре он будет играть.
Все ребята старались, выкладывались. У нас пятый день после дальневосточной поездки, акклиматизация. Может, из-за этого глаза не горели. Обречённости не было. У нас некоторые за КХЛ хотят зацепиться, поэтому у них нет такого настроения, что если мы не попадём в плей-офф, то всё пропало», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Разин — об отсутствии Фурха: мы дали ему отдохнуть, не стали рисковать