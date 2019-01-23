Разин — об отсутствии Фурха: мы дали ему отдохнуть, не стали рисковать

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о матче со «Спартаком» (3:4).



«Провалили начало. Но считаю, что сами выкарабкались. Отрезок во втором периоде и быстрые два гола всё решили. Жаль, что не сравняли счёт, но играли, я считаю, нормально. Что с Фурхом? Мы дали ему отдохнуть, скажем так. Пограничная ситуация, не стали рисковать, потому что ещё десять игр. Ну и проверили ближайший резерв. В следующей игре он будет играть.



Все ребята старались, выкладывались. У нас пятый день после дальневосточной поездки, акклиматизация. Может, из-за этого глаза не горели. Обречённости не было. У нас некоторые за КХЛ хотят зацепиться, поэтому у них нет такого настроения, что если мы не попадём в плей-офф, то всё пропало», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В «регулярке» КХЛ почти не осталось интриги. Этот сезон самый скучный? До плей-офф ещё месяц, а 15 из 16 кубковых мест по сути уже определены. Почему так получается — отвечают эксперты.