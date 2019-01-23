Фёдоров: у «Спартака» нет никаких проблем из-за обещаний «Динамо» перед дерби

Нападающий «Спартака» Артём Фёдоров проанализировал победу в игре с «Северсталью» (4:3) и поделился мнением о предстоящем дерби с «Динамо».

«Главное, сумели одержать победу, проигрывая в ходе матча. Это принесло положительные эмоции. Не знаю, почему быстро пропустили три шайбы. Наверное, где-то расслабились, а соперник хорошо использовал свои моменты. Ушли на перерыв, сумели перестроиться. Не думаю, что второй период стал сегодня ключевым, интрига держалась до самого конца.

Матч с «Динамо» особенный? Да нет, в любом случае, это большая игра, потому что дерби. Настроимся соответствующим образом. Соперник обещает нам игру «от ножа»? Да никаких проблем, мы будем готовы», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.