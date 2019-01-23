Осипов — о «Северстали»: «Спартак» не интересуют команды, которые идут позади

Защитник «Спартака» Александр Осипов подвёл итоги домашнего матча с «Северсталью» (4:3).

«Матч получился интересный. Начали хорошо, но потом случился переворот. Пять шайб за период увидишь не каждый день, соперники разбрасывались голами. Поговорили с ребятами в перерыве, сделали выводы, правильно настроили голову. Заслуженно выиграли, потому что сумели перестроиться. Всё произошло вовремя.

Мы не обращали внимания на победную серию «Северстали». Просто знали, что эта команда находится на ходу, но нам это без разницы. У «Спартака» свои цели и задачи. Мы смотрим только на команды, которая находятся впереди нас в турнирной таблице. Команды, которые находятся позади, мало интересуют «Спартак».

Игра с «Динамо»? Однозначно, получится хороший матч. Московское дерби испокон веков привлекает много народу. Победит сильнейший. Соперник рвёт и мечет? Да вообще неинтересно, кто там рвёт и мечет. У нас своя семья, мы смотрим только в лицо друг другу», — передаёт слова Осипова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.