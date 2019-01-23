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Билялетдинов: был бы рад надеть коньки, но в следующий раз

Билялетдинов: был бы рад надеть коньки, но в следующий раз
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги выездного матч с «Йокеритом» (3:2).

«Игра сама по себе была очень хорошей, интенсивной, было много борьбы. Я очень доволен командой, ребята сыграли сегодня очень здорово и в атаке, и в обороне. Не понравилось, что было много удалений, мы в этом плане должны поправить игру. В целом я очень доволен, ребята — молодцы.

Я был бы рад надеть коньки, никаких проблем. Но в следующий раз», — цитирует Билялетдинова официальный сайт казанского клуба.

Хозяева открыли счёт на 14-й минуте, результативным броском отметился Никлас Йенсен. В концовке первого игрового отрезка казанский клуб сумел не только восстановить равновесие, но и выйти вперёд благодаря голам Станислава Галиева и Антона Ландера. Во втором периоде преимущество команды Зинэтулы Билялетдинова укрепил Алексей Потапов, забросивший шайбу в меньшинстве. Пекка Йормакка отыграл одну шайбу в третьем периоде, но на большее хозяев не хватило.

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