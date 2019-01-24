Мозякин: Билялетдинов — не единственный тренер, не бравший меня на Олимпиаду

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин рассказал о своём отношении к наставнику «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову.

Напомним, Билялетдинов был главным тренером сборной России на Олимпиаде 2014 года и не включил в состав Мозякина, заявив, что тот не доедет до ворот. Капитан «Магнитки» дебютировал на Играх 2018 года в 36 лет и завоевал золотую медаль.

«Мы никогда с ним не ссорились и не ругались. Ту фразу Зинэтула Хайдярович сказал журналистам, а не мне. Мы с ним всегда были в нормальных отношениях и по-прежнему общаемся. Для меня в этом не было ничего нового. Билялетдинов — не единственный тренер, который не брал меня на Олимпиаду. И не надо на этом зацикливаться», — приводят слова Мозякина «Известия».