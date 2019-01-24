Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Амур» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
05:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Торонто» нанёс «Вашингтону» 7-е поражение кряду, у Овечкина и Зайцева по голу

«Торонто» нанёс «Вашингтону» 7-е поражение кряду, у Овечкина и Зайцева по голу
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 6:3. Действующие обладатели Кубка Стэнли потерпели седьмое поражение кряду.

Счёт в концовке стартового периода открыл нападающий гостей Никлас Бекстрём. Ещё до свистка на перерыв Назем Кадри восстановил равновесие. В начале второго игрового отрезка отличился лучший снайпер лиги Александр Овечкин. Российский защитник канадского клуба Никита Зайцев вновь сделал счёт равным. Впоследствии хозяева забили трижды – отличился Остон Мэттьюс, а Кадри оформил хет-трик. В концовке встречи Мэтт Нисканен отыграл одну шайбу. Точку в матче поставил Митчелл Марнер, поразивший пустые ворота.

На счету Овечкина также 2 минуты штрафа (удаление реализовано), показатель полезности «+1», 3 броска в створ, 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 20.12 на льду. У Евгения Кузнецова результативная передача и 2 броска за 19.41. У Дмитрия Орлова «-1», 3 броска, 2 хита и 2 блок-шота.

У Зайцева помимо гола «+2, 2 броска и 4 силовых приёма за 20.41. У Игоря Ожиганова «+1» за 12.34.

Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ
НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2019, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
6:3
1:1, 2:1, 3:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Бекстрём (Кузнецов, Карлсон) – 18:47 (5x4), 1:1 – Кадри (Нюландер, Райлли) – 19:34 (5x5), 1:2 – Овечкин (Оши, Кемпны) – 23:51 (5x5), 2:2 – Зайцев (Нюландер, Кадри) – 33:11 (5x5), 3:2 – Мэттьюс (Райлли, Таварес) – 36:19 (5x4), 4:2 – Кадри (Браун, Маринчин) – 42:10 (5x5), 5:2 – Кадри (Браун, Нюландер) – 50:15 (5x5), 5:3 – Нисканен (Оши, Бекстрём) – 57:14 (5x5), 6:3 – Марнер – 59:27 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент