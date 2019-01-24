«Торонто» нанёс «Вашингтону» 7-е поражение кряду, у Овечкина и Зайцева по голу

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 6:3. Действующие обладатели Кубка Стэнли потерпели седьмое поражение кряду.

Счёт в концовке стартового периода открыл нападающий гостей Никлас Бекстрём. Ещё до свистка на перерыв Назем Кадри восстановил равновесие. В начале второго игрового отрезка отличился лучший снайпер лиги Александр Овечкин. Российский защитник канадского клуба Никита Зайцев вновь сделал счёт равным. Впоследствии хозяева забили трижды – отличился Остон Мэттьюс, а Кадри оформил хет-трик. В концовке встречи Мэтт Нисканен отыграл одну шайбу. Точку в матче поставил Митчелл Марнер, поразивший пустые ворота.

На счету Овечкина также 2 минуты штрафа (удаление реализовано), показатель полезности «+1», 3 броска в створ, 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 20.12 на льду. У Евгения Кузнецова результативная передача и 2 броска за 19.41. У Дмитрия Орлова «-1», 3 броска, 2 хита и 2 блок-шота.

У Зайцева помимо гола «+2, 2 броска и 4 силовых приёма за 20.41. У Игоря Ожиганова «+1» за 12.34.