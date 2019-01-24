Овечкин: перерыв необходим «Вашингтону», сейчас он для нас вовремя

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал выездное поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» (3:6), которое стало для команды седьмым подряд.



«Если честно, я не понял, почему меня зазвали на обследование по поводу сотрясения. Меня просто немного «встряхнуло» это столкновение, а затем всё было отлично. Вы же меня знаете. Что говорили в раздевалке после поражения? Это останется между нами, это уже в прошлом. Думаю, что перерыв для нас наступает вовремя», — приводит слова Овечкина обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.

На счету Овечкина в этой встрече 37-я заброшенная шайба в сезоне, 2 минуты штрафа (удаление реализовано), показатель полезности «+1», 3 броска в створ, 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 20.12 на льду.

«Торонто» нанёс «Вашингтону» 7-е поражение кряду, у Овечкина и Зайцева по голу